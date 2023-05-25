Киевсовет лишил генсека СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева
Киевсовет на заседании 25 мая лишил звания "Почетный гражданин Киева" генсека СССР Леонида Брежнева и бывших руководителей Коммунистической партии
За соответствующее решение проголосовали 82 депутата.
"Проголосовали за лишение звания "Почетный гражданин города Киева", как избранных и работавших на руководящих должностях Коммунистической партии Советского Союза ... в частности, Брежнева Леонида Ильича, Епишева Алексея Алексеевича, Масола Виталия Андреевича, Москаленко Кирилла Семеновича, Федорова Алексея Федоровича и лидера коммунистической партии Республики Вьетнам Чионг Тиня Данг Сон Ку", – говорится в решении Киевсовета.
"Почетный гражданин города Киева" - это звание, установленное с целью поощрения и стимулирования работников предприятий, учреждений и организаций города Киева, граждан Украины, иностранных граждан за выдающиеся заслуги в развитии экономики и социальной сферы столицы, обогащение национального интеллектуального и культурного наследия, плодотворную общественную деятельность.
Звание "Почетный гражданин Киева" учреждали трижды: сначала в царской России, затем при советской власти и в конце концов в 2000 году, уже после обретения Украиной независимости.
- Ранее суд запретил деятельность коммунистической партии в Украине.
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