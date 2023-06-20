Киевсовет дерусифицировал еще две улицы в столице
Во вторник 20 июня Киевсовет переименовал две улицы в двух районах столицы
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
В Печерском районе переименовали улицу Драгомирова. Теперь она называется в честь Андрея Верхогляда - майора 72-й бригады Черных Запорожцев, Народного героя Украины. Он погиб год назад, защищая страну.
В Голосеевском районе Киева сменили название улицы Гвардейской. Теперь она названа в честь подразделения Карпатская Сечь.
Кличко добавил, что всего в Киеве уже переименовали 316 городских объектов.
- В среду, 14 июня, в Киевсовете состоялось заседание Постоянной Комиссии по местному самоуправлению, в ходе которого был поддержан проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского на улицу Александра Омельченко. Мэр Киева Виталий Кличко выступил против переименования.
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