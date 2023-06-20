Киевсовет дерусифицировал еще две улицы в столице

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

В Печерском районе переименовали улицу Драгомирова. Теперь она называется в честь Андрея Верхогляда - майора 72-й бригады Черных Запорожцев, Народного героя Украины. Он погиб год назад, защищая страну.

В Голосеевском районе Киева сменили название улицы Гвардейской. Теперь она названа в честь подразделения Карпатская Сечь.

Кличко добавил, что всего в Киеве уже переименовали 316 городских объектов.