Киевскую ГЭС снаружи очень сложно разрушить, - первый замглавы КМДА
Киевские власти предпринимают шаги, связанные с возможными инцидентами с Киевской гидроэлектростанцией и плотиной, - обучение и совещания со специалистами
Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель главы КМДА Николай Поворозник.
"Все, что зависит от нас в части подготовки реакции на те или иные события, - мы соответствующим образом к ним готовимся. Проводим соответствующие учения и совещания со специалистами. Я бы не хотел сеять панику - гидросооружение в Вышгороде чрезвычайно укреплено, его внешне достаточно сложно разрушить. Ситуация последней недели с Новокаховской плотиной говорит о том, что нам нужно быть готовыми ко всему. Мы соответствующим образом определенные шаги для этого делаем", - рассказал он.
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