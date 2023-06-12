Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель главы КМДА Николай Поворозник.

"Все, что зависит от нас в части подготовки реакции на те или иные события, - мы соответствующим образом к ним готовимся. Проводим соответствующие учения и совещания со специалистами. Я бы не хотел сеять панику - гидросооружение в Вышгороде чрезвычайно укреплено, его внешне достаточно сложно разрушить. Ситуация последней недели с Новокаховской плотиной говорит о том, что нам нужно быть готовыми ко всему. Мы соответствующим образом определенные шаги для этого делаем", - рассказал он.