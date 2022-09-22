Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Злоумышленник занимался дискредитацией военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов. Для этого он снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона", - говорится в сообщении.

В видео злоумышленник использовал оскорбительные высказывания по поводу украинских защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки авто. Материал преподавал на своей странице и распространял через соцсети.

"Деструктивный контент широко использовали кремлевские пропагандисты для подготовки заказных эфиров и фейковых новостей по общественно-политической ситуации в Украине. Такое провокационное видео представители спецслужб РФ использовали для "разгона" дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевщины", - объясняют в СБУ.

Также столичный блоггер публично оскорблял наших волонтеров и потребовал деньги за публикации в поддержку ВСУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили технику, из которой он руководил интернет-ресурсами, распространяя вражескую пропаганду.

В настоящее время ему доложено о подозрении за оскорбление чести и достоинства военнослужащего и угрозы украинским воинам. подозреваемому грозит 5 лет лишения свободы.

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