Киевскому блоггеру, снимавшему провокационные видео о войне и ВСУ, сообщили о подозрении
СБУ сообщила о подозрении блоггеру из Киева, снимавшему для росСМИ провокационные видео, где намеренно порочил имидж и подрывал доверие общества к Вооруженным силам Украины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Злоумышленник занимался дискредитацией военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов. Для этого он снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона", - говорится в сообщении.
В видео злоумышленник использовал оскорбительные высказывания по поводу украинских защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки авто. Материал преподавал на своей странице и распространял через соцсети.
"Деструктивный контент широко использовали кремлевские пропагандисты для подготовки заказных эфиров и фейковых новостей по общественно-политической ситуации в Украине. Такое провокационное видео представители спецслужб РФ использовали для "разгона" дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевщины", - объясняют в СБУ.
Также столичный блоггер публично оскорблял наших волонтеров и потребовал деньги за публикации в поддержку ВСУ.
Во время обысков правоохранители обнаружили технику, из которой он руководил интернет-ресурсами, распространяя вражескую пропаганду.
В настоящее время ему доложено о подозрении за оскорбление чести и достоинства военнослужащего и угрозы украинским воинам. подозреваемому грозит 5 лет лишения свободы.
- Ранее сообщалось, что в Киеве схватили директора школы , которая координировала деятельность российской агентуры в обмен на обещание сделать ее "министром образования" после оккупации. Женщина сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связки с российскими спецслужбами. Бывший директор Печерской гимназии №75 в Киеве Алла Душкина сбежала из страны после внесения судебного залога в 500 тыс. грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.76
Покупка 40.76Продажа 41.82
-
EUR
Покупка 39.97Продажа 41.33
- Актуальное
- Важное