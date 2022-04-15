Киевское метро возобновило круговое движение поездов на синей и зеленой ветвях
15 апреля метро Киева возобновило круговое движение поездов на синей и зеленой линии и между станциями "Академгородок" и "Шулявская" на красной ветке
Об этом сообщил Киевский метрополитен.
"Напоминаем, что сегодня на синей и зеленой линии возобновлено круговое движение поездов. Также на красной линии круговое движение между станциями "Академгородок" - "Шулявская" и двустороннее движение между станциями "Шулявская" - "Театральная". Ориентировочный интервал движения по всем линиям - 30 минут", - говорится в заявлении.
На красной ветке поезда ездят от станции "Академгородок" до "Театральной". На синей – от станции "Героев Днепра" до "Теремков". На зеленой линии поезда следуют от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Работают пересадочные узлы "Золотые ворота" – "Театральная" и "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". На станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская" поезда не останавливаются.
Расписание работы метрополитена может быть оперативно изменено при необходимости. Метро для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Подземные станции круглосуточно принимают людей как укрытие.
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