Киевское метро возобновило круговое движение поездов на синей и зеленой ветвях

Об этом сообщил Киевский метрополитен.



"Напоминаем, что сегодня на синей и зеленой линии возобновлено круговое движение поездов. Также на красной линии круговое движение между станциями "Академгородок" - "Шулявская" и двустороннее движение между станциями "Шулявская" - "Театральная". Ориентировочный интервал движения по всем линиям - 30 минут", - говорится в заявлении.



На красной ветке поезда ездят от станции "Академгородок" до "Театральной". На синей – от станции "Героев Днепра" до "Теремков". На зеленой линии поезда следуют от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".



Работают пересадочные узлы "Золотые ворота" – "Театральная" и "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". На станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская" поезда не останавливаются.



Расписание работы метрополитена может быть оперативно изменено при необходимости. Метро для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Подземные станции круглосуточно принимают людей как укрытие.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское метро с 15 апреля возобновит движение обоими путями на синей и зеленой ветвях.

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