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Киевское метро в ночь с 24 на 25 августа будет работать на 2 часа дольше

23 августа, 2021 понедельник
09:36
Экономика

Киевский метрополитен в ночь с 24 на 25 августа будет работать дольше на 2 часа, однако на некоторых станциях работа должна быть ограничена

Об этом пресс-служба Киевского метрополитена сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, в ночь с 24 на 25 августа работа метрополитена будет продлена на 2 часа.

В пресс-службе отметили, что 23 августа на станции "Золотые ворота" вход и выход на ул. Владимирскую будет закрыт. Вход и выход в направлении Золотых ворот будет работать в обычном режиме.

Кроме того, 24 августа на станции "Крещатик" с 08:00 до завершения торжественных мероприятий не будет работать вестибюль в направлении улицы Институтской. Центральный вестибюль и холл в направлении ул. Городецкого будет работать в обычном режиме.

Станция "Площадь независимости" в этот день будет закрыта на вход и выход с начала работы и до завершения торжественных мероприятий. Также не будет работать и узел пересадки "Майдан Независимости" - "Крещатик". В это время поезда будут проезжать станцию без остановки.

В пресс-службе также предупредили, что 24 августа перед началом концерта на НСК "Олимпийском" возможно ограничение на вход станции "Олимпийская". После завершения концерта возможно ограничение на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Отмечается, что ограничения будут применяться из соображений безопасности во избежание массового скопления людей на платформах станций.

День Независимости
Киев
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