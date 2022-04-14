Киевское метро с 15 апреля возобновит движение обоими путями на "синей" и "зеленой" ветвях, - КГГА
В Киеве поезда метро 15 апреля возобновят движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" ветвях, интервал движения сократят до 30 минут
Об этом сообщила КГГА в телеграмме.
"В столичном метро поезда завтра возобновят движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" линиях. Интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут", – говорится в сообщении.
На красной ветке движение по обоим путям будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", одной – между станциями "Шулявская" и "Театральная".
Метрополитен для пассажиров работает с 07:30 до 19:00, напомнили в КГГА.
▪️Движение поездов будет осуществляться:
– красная ветвь: от ст. "Академгородок" к ст. "Театральная"
- синяя ветвь: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки"
– зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Красный хутор".
Что касается работы пересадочных узлов, то они будут работать на станциях "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".
При этом без остановки поезда будут проезжать станции: "Майдан Незалежности" и "Кловская".
Также в Киеве 15 апреля будет организована работа еще трех троллейбусных маршрутов
№ 11К "Музей Архитектуры" – ст. м. "Выставочный центр" с интервалом движения 20 минут.
№ 43К "Кибцентр" – ст. м. "Выставочный центр" с интервалом движения 30 минут.
№45 ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская" с интервалом движения 20 минут.
В КГГА напоминают, что наземный общественный транспорт работает с 08:00 до 19:00. График работы может оперативно изменяться.
- Как известно, столичный мэр Виталий Кличко поддерживает переименование нескольких станций метро Киева с "недружественными" названиями.
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