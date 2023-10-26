Киевское метро получило 60 вагонов из Польши: Варшава вывела их из эксплуатации
Польша бесплатно передала киевскому метрополитену 60 выведенных из эксплуатации варшавских вагонов метро: их будут использовать для ремонта подвижного состава столичной подземки
Об этом сообщила пресс-служба КМДА.
Указано, что транспортировка 60 вагонов серии № 81 длилась семь месяцев. Их киевский метрополитен получил в качестве технической помощи от польских коллег.
"Пока специалисты метрополитена продолжают прорабатывать каждый полученный поезд для определения технического состояния. Отметим, что 80% подвижного состава, курсирующего по линиям киевского метро, изготовлено в советское время - они аналогичны вагонам, эксплуатируемым в варшавском метрополитене. В конструкции этих вагонов есть необходимое оборудование для проведения своевременного и надлежащего обслуживания подвижного состава столичного метро", – говорится в сообщении.
Фото: kyivcity.gov.uaВ метрополитене рассказали, что для безопасного движения поездов подвижной состав требует своевременного и качественного ремонта, как текущего, так и капитального, раз в четыре года (после преодоления 480 тысяч километров). Капитальный ремонт вагона занимает около месяца. Специалисты полностью разбирают его.
"В частности, полностью разбирают внутреннюю обшивку стен, потолка и пола, ремонтируют тяговые двигатели, колесные пары, электрическое и пневматическое оборудование - аккумуляторные батареи, механизмы дверей, окон, вентиляции, освещения и т.д. Также заменяют все кабели и провода, очищают и обновляют покраску кузова и тележек вагонов", - добавили в пресс-службе.
- В метро Киева планируют обновить 220 вагонов метро и купить 95 новых, срок эксплуатации которых истекает. Для этого власти проведут переговоры с Европейским инвестиционным банком.
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