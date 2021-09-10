Киевское метро из-за карантина может работать с ограничениями на вход

Об этом сообщает "Киевский метрополитен".

"Уважаемые пассажиры! Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопления внутри станций. Пожалуйста, придерживайтесь масочного режима и оплачивайте бесконтактно", - говорится в сообщении.