Киевское метро из-за карантина может работать с ограничениями на вход
В Киеве метрополитен из-за карантина может работать с ограничениями на вход в пиковые часы
Об этом сообщает "Киевский метрополитен".
"Уважаемые пассажиры! Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопления внутри станций. Пожалуйста, придерживайтесь масочного режима и оплачивайте бесконтактно", - говорится в сообщении.
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