Киевское "Динамо" победило одноименный клуб из Тбилиси в товарищеском матче
В контрольном матче на сборах в Турции киевское "Динамо" победило тбилисское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Контрольный матч завершился победой киевлян со счётом 1:0. В "динамовском дерби" победный мяч в ворота тбилисского клуба забил Владислав Кулач.
Следующий матч "Динамо" проведет против боснийского "Широки Бриег". Встреча состоится 10 февраля.
Контрольный матч
8 февраля
"Динамо" (Киев) – "Динамо" (Тбилиси) – 1:0
Голы: Кулач, 21
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