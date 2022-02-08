Киевское "Динамо" победило одноименный клуб из Тбилиси в товарищеском матче

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Контрольный матч завершился победой киевлян со счётом 1:0. В "динамовском дерби" победный мяч в ворота тбилисского клуба забил Владислав Кулач.



Следующий матч "Динамо" проведет против боснийского "Широки Бриег". Встреча состоится 10 февраля.



Контрольный матч



8 февраля



"Динамо" (Киев) – "Динамо" (Тбилиси) – 1:0



Голы: Кулач, 21

31 января в заключительном матче на сборах в Турции донецкий "Шахтер" победил сербскую "Црвену Звезду".

2 февраля в контрольном матче киевское "Динамо" победило сербские "Чукарички".

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