Киевский зоопарк заработал в режиме парка

Об этом сообщила КГГА в телеграмме .

"Киевский зоопарк начал работу в режиме парка. Кассы продажи билетов работают с 10:00 до 15:00, на территории зоопарка можно находиться до 16:30. По сигналу воздушной тревоги посетители должны немедленно покинуть территорию и направляться в ближайшее укрытие", - говорится в уведомлении.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины работники заведения спасли и приютили 141 животное и продолжают их реабилитацию. Посетители смогут увидеть спасенную тигрицу Далилу, "детский сад" обезьян, а также черепах, птиц и ящериц. Кроме того, в зоопарке есть горилла Тони и бегемот Лили в своих летних обновленных вольерах, лемуры на зеленых островках, слон Хорас, львы, жирафы, олени, медведи и другие животные.

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