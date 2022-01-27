Киевский завод "Электронмаш" повторно продали за 430 млн грн

Об этом свидетельствуют данные аукиона Prozorro.



Эта цена в 6,6 превышает стартовую отметку и почти вполовину меньше результата первой продажи, когда цена выросла до 970 млн грн.



В общей сложности участие в аукционе приняли 5 компаний. Этим он отличается от первого аукциона, когда за "Электронмаш" соревновались 22 компании.



Так, победу одержало ООО "Украинский имидж". Учредитель компании - Виолетта Глинянчук, уставный капитал составляет 50 тыс. грн.



Согласно реестру "Украинский имидж" занимается деятельностью в сфере права. Юрлицо учредили в 2006 году Елена Слизюк и венчурный фонд "Манускрипт".

Напомним, 30 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о разблокировании крупной приватизации.

12 ноября 2021 года Киевский завод "Электронмаш" продали в рамках крупной приватизации за 970 млн грн - в 14 раз выше стартовой цены. Состязания проходили между двумя предприятиями: ООО "Стрим Капитал" и ООО "Лортен Групп". Последнее победило с отрывом в 1 копейку.