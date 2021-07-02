Киевский центр массовой вакцинации в МВЦ будет работать ежедневно

Об этом заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, сообщает пресс-служба администрации .



Центр будет работать с 10:00 до 17:30.

"За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза. Количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный", - пояснила она.

Старостенко напомнила, что при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон с SMS о подтверждении записи. Кроме того, желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом. Она также напомнила о записи на конкретную дату и время через портал Helsi.me .

Напомним, в Киеве на фестивале Atlas Weekend будет работать центр массовой вакцинации .

В столице откроют 21 мини-пункт вакцинации от COVID-19 : они будут работать на выходных.