Киевский центр массовой вакцинации в МВЦ будет работать ежедневно
Столичный центр вакцинации против COVID-19 на базе Международного выставочного центра с 5 июля будет работать ежедневно
Об этом заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, сообщает пресс-служба администрации .
Центр будет работать с 10:00 до 17:30.
"За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза. Количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный", - пояснила она.
Старостенко напомнила, что при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон с SMS о подтверждении записи. Кроме того, желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом. Она также напомнила о записи на конкретную дату и время через портал Helsi.me .
- Напомним, в Киеве на фестивале Atlas Weekend будет работать центр массовой вакцинации .
- В столице откроют 21 мини-пункт вакцинации от COVID-19 : они будут работать на выходных.
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