Киевский транспорт 24 августа продолжит работу на 2 часа
В ночь с 24 на 25 августа столичное метро и наземный транспорт продлит работу на 2 часа
Об этом пердае пресс-служба КГГА.
Наземный общественный транспорт продлит работу на 2 часа 24 августа.
Кроме того, 23-24 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена.
▪️ 23 августа в течение дня закроют вход и выход в м. "Золотые ворота" на ул. Владимирской.
▪️ 24 августа со начала движения до 13:00 закроют вход и выход в м. "Площадь Независимости" и переход между "Майданом Независимости" и "Крещатиком" (проезд поездов осуществлять без остановки).
▪️ 24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни.
В ночь однако 25 августа метрополитен продлит работу на 2 часа. Также продолжит работу наземный общественный транспорт, маршруты которого проходят возле станций метро.
В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (18:30), в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытии) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытии) входа станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".
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