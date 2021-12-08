Киевский театр "Золотые ворота" победил на молодежном театральном форуме в Узбекистане

Об этом говорится в сообщении театра в Facebook.



Так, первое место на форуме получил спектакль "Папа, ты меня любил" режиссера Стаса Жиркова по пьесе Дмитрия Богославского "Тихий шорох исчезающих шагов".



В спектакле сыграли заслуженная артистка Украины Виталина Библив, актеры Антон Соловей, Лилия Цвеликова, Ирина Ткаченко, Роман Ясиновский и актер Национального академического драматического театра имени И. Франко Александр Ярема.









Справка: Театр "Золотые ворота" - столичный коллектив с более чем 30-летней историей, созданный в 1979 году. С сентября 2014 года руководство театром осуществляет молодая команда во главе с режиссером Стасом Жирковым.

Напомним, 14 мая 2021 года после реставрации открыли Киевский национальный академический театр оперетты.