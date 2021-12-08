Киевский театр "Золотые ворота" победил на молодежном театральном форуме в Узбекистане
Киевский академический театр "Золотые ворота" одержал победу на IV молодежном театральном форуме стран Содружества Независимых Государств, Балтии и Грузии
Об этом говорится в сообщении театра в Facebook.
Так, первое место на форуме получил спектакль "Папа, ты меня любил" режиссера Стаса Жиркова по пьесе Дмитрия Богославского "Тихий шорох исчезающих шагов".
В спектакле сыграли заслуженная артистка Украины Виталина Библив, актеры Антон Соловей, Лилия Цвеликова, Ирина Ткаченко, Роман Ясиновский и актер Национального академического драматического театра имени И. Франко Александр Ярема.
Справка: Театр "Золотые ворота" - столичный коллектив с более чем 30-летней историей, созданный в 1979 году. С сентября 2014 года руководство театром осуществляет молодая команда во главе с режиссером Стасом Жирковым.
- Напомним, 14 мая 2021 года после реставрации открыли Киевский национальный академический театр оперетты.
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