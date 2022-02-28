Киевский театр русдрамы имени Украинки перестал быть русским

Об этом сообщил генеральный директор - художественный руководитель театра Михаил Резникович.



Теперь официальное название – "Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки".

Предыдущее название театр носил почти 100 лет.

“В эти трагические для всех нас дни, когда рядом с нами идут бои, когда гибнут люди, я нахожусь в Киеве, в театре, отвечаю за театр творчески, организационно и нравственно. В эти тревожные дни я убежден, что не может быть двух разных точек зрения по поводу того, что происходит сегодня в Украине. Не может быть двух разных точек зрения и по официальному оформлению уже давно созревшего в коллективе театра решения об изменении названия", - сказал Резникович.

Работники театра поддержали решение Резниковича об изменении названия.

