Киевский театр русдрамы имени Украинки перестал быть русским
Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки изменил название
Об этом сообщил генеральный директор - художественный руководитель театра Михаил Резникович.
Теперь официальное название – "Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки".
Предыдущее название театр носил почти 100 лет.
“В эти трагические для всех нас дни, когда рядом с нами идут бои, когда гибнут люди, я нахожусь в Киеве, в театре, отвечаю за театр творчески, организационно и нравственно. В эти тревожные дни я убежден, что не может быть двух разных точек зрения по поводу того, что происходит сегодня в Украине. Не может быть двух разных точек зрения и по официальному оформлению уже давно созревшего в коллективе театра решения об изменении названия", - сказал Резникович.
Работники театра поддержали решение Резниковича об изменении названия.
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