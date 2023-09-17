Киевский театр оперы открыл 42-й театральный сезон
Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества 16 сентября открыл 42-й театральный сезон мюзиклом Бориса Севастьянова "Пиноккия"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
16 сентября Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества открыл 42-й театральный сезон новым мюзиклом Бориса Севастьянова "Пиноккия".
Событие посетил вр. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
"Основа либретто – итальянская, но постановщикам удалось создать самобытное и оригинальное произведение. Его главной героиней является девочка, по имени Пиноккия. Либретист театра Дмитрий Тодорюк ввел много новых содержательных акцентов в постановку, придумал новые сцены и приключения героини. Это добавило глубину и креативность представлению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главный месседж Пиноккии – это постоянный поиск себя и работа над собой, чтобы стать более совершенной версией себя.
- Национальная оперетта Украины открыла 89-й театральный сезон. На Гала-концерте, приуроченном к открытию сезона, прозвучали лучшие произведения мировой классики, шедевры любимых оперетт, хиты европейских мюзиклов и песни украинских композиторов.
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