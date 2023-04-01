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Киевский "Сокол" второй раз подряд стал чемпионом Украины по хоккею

1 апреля, 2023 суббота
01:50
Спорт

Киевский "Сокол" второй год подряд выиграл национальный чемпионат Украины по хоккею, победив "Кременчуг"

Об этом сообщает Федерация хоккея Украины.

"В финале плей-офф против победителя регулярного сезона "Кременчуга" подопечные Константина Симчука в безумной игре №5 решили судьбу "золота" во втором овертайме на 97-й минуте, зафиксировав победу в самом продолжительном поединке в истории финалов", - говорится в сообщении.

Автором "золотой" шайбы стал Сергей Бабинец, он же получил и звание самого ценного игрока плей-офф (MVP).

Также отмечается, что на 50-й минуте Середницкий не реализовал штрафной бросок (вратарь).

Чемпиону удалось определить только после пятого матча серии, когда счет стал 2:3 в пользу "Сокола".

Игра прошла в Кременчуге.

В целом киевский "Сокол" стал уже четырнадцатикратным чемпионом Украины.

"Кременчуг" – "Сокол" (Киев) 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба : 0:1 - Бабинец (Чердак), 96:18.

Украина
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