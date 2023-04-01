Киевский "Сокол" второй раз подряд стал чемпионом Украины по хоккею
Киевский "Сокол" второй год подряд выиграл национальный чемпионат Украины по хоккею, победив "Кременчуг"
Об этом сообщает Федерация хоккея Украины.
"В финале плей-офф против победителя регулярного сезона "Кременчуга" подопечные Константина Симчука в безумной игре №5 решили судьбу "золота" во втором овертайме на 97-й минуте, зафиксировав победу в самом продолжительном поединке в истории финалов", - говорится в сообщении.
Автором "золотой" шайбы стал Сергей Бабинец, он же получил и звание самого ценного игрока плей-офф (MVP).
Также отмечается, что на 50-й минуте Середницкий не реализовал штрафной бросок (вратарь).
Чемпиону удалось определить только после пятого матча серии, когда счет стал 2:3 в пользу "Сокола".
Игра прошла в Кременчуге.
В целом киевский "Сокол" стал уже четырнадцатикратным чемпионом Украины.
"Кременчуг" – "Сокол" (Киев) 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайба : 0:1 - Бабинец (Чердак), 96:18.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное