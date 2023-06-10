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Киевский облсовет призвал Верховную Раду запретить в Украине УПЦ МП

10 июня, 2023 суббота
00:28
Украина

Киевский областной совет поддержал проект обращения в Верховную Раду о безотлагательном запрете деятельности на территории Украины УПЦ МП

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА.

"Агрессия РФ с 2014 года, которая 24 февраля переросла в полномасштабное вторжение, осуществлялась государством-агрессором как с применением вооруженных сил, так и с применением средств пропаганды, в частности, через деятельность религиозных организаций, на территории России поддерживающих и пропагандирующих войну против Украины, и распространяют нарративы врага, оправдывая российскую агрессию, сеют раздор на территории Украины", - говорится в обращении.

Далее перечислены основания, побуждавшие депутатов подать такое обращение, среди которых и многочисленные обращения жителей области.

Следовательно, Киевская ОР просит совет проголосовать за один из законопроектов "которые могут решать вопросы запрета деятельности на территории Украины религиозных организаций УПЦ, которая имеет церковно-каноническую связь с РПЦ, является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения".

"Считаем, что и территории Украины не может действовать религиозная организация, которая фактически контролируется страной-агрессором и поддерживает ее преступления. Учитывая вышесказанное, просим Верховную Раду Украины безотлагательно рассмотреть указанные выше законопроекты (о запрете УПЦ МП - ред.)", - добавило в обращении.

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Инициаторами обращения стала фракция "Европейская солидарность".

"Сегодня Киевский областной совет поддержал проект решения фракции Европейская Солидарность Киевщины относительно запрета деятельности УПЦ Московского патриархата! Депутаты областного совета считают деятельность религиозных организаций (объединений), имеющих доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором (Россией) такой, что нарушает государственные интересы и угрожает национальной безопасности", –отметил депутат облсовета Киевщины Роман Титикало.

Отметим, что в Киевской области 659 общин УПЦ МП, из которых уже 164 – перешли в ВЦУ.

  • Напомним, 1 июня депутаты областного совета запретили деятельность религиозных организаций, связанных со страной-агрессором в Закарпатье.
  • 8 июня Черниговский облсовет поддержал обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно немедленного запрета в Украине РПЦ и организаций зависимых от него, а также УПЦ МП.

Верховная Рада
УПЦ МП
Киевщина
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