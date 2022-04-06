Киевский национальный университет театра, кино и телевидения не будет готовить кадры для русскоязычных театров

Об этом сообщил журналист и театральный и кинокритик Олег Вергелис.

"Карпенко-Карий в хрониках войны. Университет еще на второй день российско-украинской войны прекратил подготовку актеров для русскоязычных театров, которых уже почти не осталось", - написал он и опубликовал приказ за 25 марта "О прекращении подготовки актеров для русскоязычных театров" в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Также в тексте приказа говорится, что "в связи с введением военного положения на территории Украины в результате военных действий, вызванных полномасштабным вторжением РФ, и в соответствии с решением Ученого совета университета", преподавать учебные дисциплины из цикла профессиональной подготовки на государственном языке.

Отметим, что львовские театры уже возобновляют работу

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