Киевский международный кинофестиваль "Молодость" объявил победителей

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по кино.

В этом году фестиваль проходил с 21 по 29 октября при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Goethe-Institut, посольства Швейцарии, Италии, США в Украине и Итальянского института культуры в Украине.

Так, лучшим полнометражным фильмом международного конкурса была признана картина о любви двух заключенных подростков "Потерянный рай" Зено Гратона (Бельгия, Франция).

Специальные награды получили фильм "Сокровище" Луны Кармун (Соединенное Королевство) и драма "20 тысяч видов пчел" Эстибалиc Урресоли Солахурен (Испания).

Лучшим студенческим фильмом полнометражного конкурса признана лента Аллы Савицкой "Tutti" о знаменитом киевском хоре "Щедрик".

Фото: Госкино / фейсбук

Специальные награды получили ленты "Голоса других" Фатимы Качи (Франция) и "Тишина банановых деревьев" Энеоса Чарки (Венгрия, Бельгия, Португалия, Албания).

Победу в короткометражной секции международного конкурса одержал фильм "Вещи, о которых мы не слышали", режиссером которого является Рамазан Килич (Турция).

Специальную награду получили фильмы "Сука" Карлы Мело Гампер (Колумбия, Франция) и "Принесенные в жертву" Аурелие Оливейра Перне (Швейцария, Португалия).

Победу в национальном короткометражном конкурсе одержал архивный документальный фильм "Анкета" Натальи Ильчук.

Специальные награды от жюри национального конкурса получили фильмы "Там, где он ступал" Егора Гармаша и "Войсы из Бахмута" Игоря Бабаева.

Победителем конкурса документальных полнометражных дебютов стал фильм Леси Кордонец "Переступая границы" (Швейцария).

Фото: Госкино / фейсбук

Специальные награды жюри документального конкурса получили фильмы "Затмение" Наташи Урбан (Норвегия) и "Anhell69" Тео Монтойи (Колумбия, Румыния, Франция, Германия).

Лучшим фильмом по результатам зрительского голосования "Молодости" стал фильм "Tutti" Аллы Савицкой.

Детское жюри также выбрало победителей. Лучшим фильмом секции Teen Screen стал фильм "Малыш" Зари Двингер (Польша, Нидерланды).

Дипломы получили фильмы "Боец", режиссер Камел Шоунаар (Нидерланды) и "Блеск моря", режиссер Домьен Хейхе (Бельгия, Нидерланды).

Награду "Скифский олень" за весомый вклад в украинский кинематограф получила киновед, профессор Оксана Мусиенко.