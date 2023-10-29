Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Киевский международный кинофестиваль "Молодость" объявил победителей

Киевский международный кинофестиваль "Молодость" объявил победителей

29 октября, 2023 воскресенье
14:27
Культура

В субботу, 28 октября, состоялась церемония завершения 52-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость", где объявили победителей

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по кино.

В этом году фестиваль проходил с 21 по 29 октября при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Goethe-Institut, посольства Швейцарии, Италии, США в Украине и Итальянского института культуры в Украине.

Так, лучшим полнометражным фильмом международного конкурса была признана картина о любви двух заключенных подростков "Потерянный рай" Зено Гратона (Бельгия, Франция).

Специальные награды получили фильм "Сокровище" Луны Кармун (Соединенное Королевство) и драма "20 тысяч видов пчел" Эстибалиc Урресоли Солахурен (Испания).

Лучшим студенческим фильмом полнометражного конкурса признана лента Аллы Савицкой "Tutti" о знаменитом киевском хоре "Щедрик".

Кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців

Фото: Госкино / фейсбук

Специальные награды получили ленты "Голоса других" Фатимы Качи (Франция) и "Тишина банановых деревьев" Энеоса Чарки (Венгрия, Бельгия, Португалия, Албания).

Победу в короткометражной секции международного конкурса одержал фильм "Вещи, о которых мы не слышали", режиссером которого является Рамазан Килич (Турция).

Специальную награду получили фильмы "Сука" Карлы Мело Гампер (Колумбия, Франция) и "Принесенные в жертву" Аурелие Оливейра Перне (Швейцария, Португалия).

Победу в национальном короткометражном конкурсе одержал архивный документальный фильм "Анкета" Натальи Ильчук.

Специальные награды от жюри национального конкурса получили фильмы "Там, где он ступал" Егора Гармаша и "Войсы из Бахмута" Игоря Бабаева.

Победителем конкурса документальных полнометражных дебютов стал фильм Леси Кордонец "Переступая границы" (Швейцария).

Кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців

Фото: Госкино / фейсбук

Специальные награды жюри документального конкурса получили фильмы "Затмение" Наташи Урбан (Норвегия) и "Anhell69" Тео Монтойи (Колумбия, Румыния, Франция, Германия).

Лучшим фильмом по результатам зрительского голосования "Молодости" стал фильм "Tutti" Аллы Савицкой.

Детское жюри также выбрало победителей. Лучшим фильмом секции Teen Screen стал фильм "Малыш" Зари Двингер (Польша, Нидерланды).

Дипломы получили фильмы "Боец", режиссер Камел Шоунаар (Нидерланды) и "Блеск моря", режиссер Домьен Хейхе (Бельгия, Нидерланды).

Награду "Скифский олень" за весомый вклад в украинский кинематограф получила киновед, профессор Оксана Мусиенко.

  • ЕС проведет отмененный в 2022 году Фестиваль европейского кино в России, несмотря на ее вооруженную агрессию против Украины: мероприятие пройдет онлайн с 1 по 15 ноября. В Министерстве культуры Украины отреагировали.
Кино
Украина
кинофестиваль
новости Киева
Читайте также:
на фото: Майк Джонсон
28 октября, 2023 суббота
Он себя еще покажет: дипломат Климкин о новом американском спикере Майке Джонсоне
годинник Україна
28 октября, 2023 суббота
Когда в Украине переводят часы на зимнее время
На фото: система ППО
29 октября, 2023 воскресенье
Россия ночью атаковала Украину 5 "шахедами" и ракетой: силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 39.45
    Продажа 40.49
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
29 октября
15:24
Украинские зенитчики сбили боевой самолет россиян на Авдеевском направлении
15:16
Обновлено
В Казахстане на шахте произошел пожар: погибли 42 человека
14:59
Обновлено
В Волновахе оккупант расстрелял семью из 9 человек
14:51
Нафтогаз
Начиная с 2025 года, Украина прекратит транзит российского газа, - глава правления "Нафтогаза" Чернышев
14:42
Во Флориде мужчина устроил стрельбу на вечеринке по случаю Хэллоуина: 2 человека погибли, 18 ранены
14:40
Россияне обстреляли из артиллерии Новоберислав в Херсонской области: пострадал мужчина
14:18
Европейские ученые объяснили, почему владельцы домашних животных больше заботятся о собаках, чем о котах
14:09
Зенитный "франкенштейн": американцы создали для Украины гибрид Patriot и советских ЗРК, - СМИ
14:07
OPINION
Следует снижать мобилизационный возраст
13:40
Для граждан – от 8,5 тыс. грн, для бизнеса – от 51 тыс. грн: Рада и МВД хотят увеличить штрафы за нарушение комендантского часа
13:33
Министр обороны Саудовской Аравии прибудет в США из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке, - СМИ
13:30
Израиль отказался от полномасштабной операции в Газе и продолжает выборочные удары по ХАМАС, - The New York Times
13:16
Россия усиливает военную цензуру в университетах накануне президентских выборов, - британская разведка
12:54
На Таврическом направлении 13 окупантов сдались в плен, 489 ликвидировано, - Тарнавский
12:52
Сектор Гази
Минобороны Израиля заявило об увеличении гумдопомощи Газе и призвало гражданских переехать на юг региона
12:27
Россия препятствует созданию заповедника в Антарктике
12:20
Сотни протестующих перекрыли центр Нью-Йорка, требуя прекращения огня в Газе
12:15
Беларусь продолжила совместные военные учения с РФ по меньшей мере до 5 ноября
12:13
Эксклюзив
Армия РФ пытается оцепить Авдеевку, чтобы "посадить" Украину за стол переговоров, - военный обозреватель Попович
12:04
OPINION
Гутерреш защищает ХАМАС или бюджет БАПОР?
11:40
В ОП подвели итоги встречи по украинской Формуле мира на Мальте
11:21
Минобороны Чехии предложило выйти из ООН из-за принятия антиизраильской резолюции
11:20
Из-за российских обстрелов Донбасса получили ранения 4 полицейских
11:05
"Мы готовы": в Воздушных силах рассказали, что РФ может готовиться к новым массированным ударам по Украине
10:54
Палестина
Тысячи палестинцев ворвались на склады БАПОР в секторе Газы, забрав муку и предметы первой необходимости
10:49
Партизаны обнаружили координаты завода в России, где производят ракеты
10:25
В Мексике произошел мощный ураган: погибли около 40 человек
10:19
Украинские военные разработчики представили экосистему продуктов ситуационной осведомленности DELTA
10:07
Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана заявил, что Израиль перешел "красные границы"
10:02
OPINION
Оксана Забужко
О клубе "рускоговорящих бизнесменов"
09:48
Премьер Нидерландов Рютте заявил о готовности стать новым генсеком НАТО
09:42
Эксклюзив
Оккупанты на ЗАЭС перенастроили системы подачи электроэнергии, - депутат Запорожского облсовета Лишенко
09:29
Инструкторы из РФ прибывают в Беларусь, чтобы учить операторов БПЛА, - ЦНС
09:05
Россияне начали использовать новый ударный дрон, автономно идентифицирующий цели, – ISW
09:04
Обновлено
Российские пропагандисты используют пограничника-перебежчика из Закарпатья для распространения дезинформации и дискредитации Украины
08:46
Обновлено
Российские войска ночью атаковали Днепропетровщину, Херсонщину и Полтавщину: есть разрушения
08:42
"Сейчас не мое время": бывший вице-президент США Пенс отказался от участия в президентской гонке 2024 года
08:31
В США истребители перехватили самолет возле дома Байдена
08:23
Эксклюзив
Экспортный морской коридор: оккупанты могут прибегать к повторным тактикам по Одесской области и острову Змеиный, - Братчук
08:15
Минобороны РФ заявило, что ночью ПВО сбило над Крымом 36 беспилотников
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV