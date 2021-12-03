Киевский метрополитен предупредил о возможном ограничении движения поездов 3 декабря

Об этом предупреждает пресс-центр Киевского метрополитена.



"Сегодня, 3 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Львов" (Львов) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена ", – говорится в сообщении.



Перед началом игры возможно закрытие станции Олимпийская на вход. После матча могут не работать на вход "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".



В Киевском метрополитене объяснили, что принимают такие меры во избежание массового скопления людей на платформах.

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