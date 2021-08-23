Киевский фуникулер снова заработал 23 августа

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на КП "Киевпастранс".



"Во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой. Также специалисты обследовали пути, контактную сеть и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ремонтные работы проводятся ежегодно летом из-за маленького пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 тыс. пассажиров в день - это почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb