Киевский фуникулер с 12 июля временно прекратит работу
С 12 июля киевский фуникулер закрывается на ремонт
Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.
Отмечается, что фуникулер закрывается с 12 по 24 июля на плановый ежегодный ремонт транспортного средства.
"Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
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