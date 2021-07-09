Киевский фуникулер с 12 июля временно прекратит работу

Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.

Отмечается, что фуникулер закрывается с 12 по 24 июля на плановый ежегодный ремонт транспортного средства.

"Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb