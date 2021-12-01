Киевский форум по безопасности. НАЖИВО

Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" посвящает нынешний форум 30-летию нашей Независимости и национального референдума, проведенного 1 декабря 1991 года, который утвердил государственность и закрепил международно-правовую неприкосновенность и незыблемость границ Украины.

Россия снова наращивает военные силы на границах нашего государства. Кремль заблокировал переговорный процесс по мирному урегулированию. Растет количество покушений и провокаций против украинских военных.

Главными для форума станут вопросы, обращенные к национальным политикам и всей стране: как эффективно защитить Украину от агрессии России и как защитить национальный курс изменений, избранный после Революции Достоинства? Ожидаемые дискуссии будут правдивым и компетентным обсуждением политического положения и безопасности Украины.

Участники форума – политические лидеры, военные, экономисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений, общественные активисты.

К форуму обратятся академик Игорь Юхновский, автор инициативы референдума 1991 года, и академик Владимир Горбулин, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Специальный гость Киевского Форума безопасности - европейский и польский деятель, президент Европейской Народной партии Дональд Туск. Именно Польша стала первым государством в мире, признавшим независимость Украины после референдума 1 декабря 1991 года.

Среди почетных иностранных ораторов - Виктория Нуланд, заместитель Государственного секретаря США, Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов, Дэймон Уилсон, президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии, Адам Михник, главный редактор польской газеты Gazeta Wyborcza, Тимоти Снайдер, всемирно известный историк и профессор Йельского университета.