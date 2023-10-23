Киевский Форум Безопасности: где смотреть обращение к Президенту США

В ходе мероприятия состоится презентация обращения Атлантического совета к президенту США о вступлении Украины в НАТО.

Еспресо – информационный партнер КБФ.

Смотреть трансляцию можно по ссылкам ниже.

На украинском языке:

https://ksf.openukraine.org/ categories/news/anons% 20%%20%20% 20rishen

https://youtube.com/live/ 6MgxJwBxj-s

На английском языке:

https://ksf.openukraine.org/ en/categories/news/ announcement-its-time-for- bold-decisions

https://www.youtube.com/live/ s5_ADb6I9oc?si=_ fXyiPmgR3jiigaj

Позицию ведущего аналитического центра США и американских партнеров представляют:

- директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст;

- заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах, Посол США при НАТО в 1998-2001 годах Александр Вершбоу;

– посол США при НАТО в 2013-2017 годах генерал Дуглас Люте.

Позицию Украины по вступлению в НАТО представляют:

- председатель Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк;

- председатель Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;

- директор Киевского форума безопасности (КБФ) Даниил Лубкивский.

КБФ основан фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" как платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.