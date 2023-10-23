Киевский Форум Безопасности: где смотреть обращение к Президенту США
Сегодня, 23 октября, в 15.00 началось событие Киевского форума безопасности "Смелая повестка дня Саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году"
В ходе мероприятия состоится презентация обращения Атлантического совета к президенту США о вступлении Украины в НАТО.
Еспресо – информационный партнер КБФ.
Смотреть трансляцию можно по ссылкам ниже.
На украинском языке:
https://ksf.openukraine.org/ categories/news/anons% 20%%20%20% 20rishen
https://youtube.com/live/ 6MgxJwBxj-s
На английском языке:
https://ksf.openukraine.org/ en/categories/news/ announcement-its-time-for- bold-decisions
https://www.youtube.com/live/ s5_ADb6I9oc?si=_ fXyiPmgR3jiigaj
Позицию ведущего аналитического центра США и американских партнеров представляют:
- директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст;
- заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах, Посол США при НАТО в 1998-2001 годах Александр Вершбоу;
– посол США при НАТО в 2013-2017 годах генерал Дуглас Люте.
Позицию Украины по вступлению в НАТО представляют:
- председатель Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк;
- председатель Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;
- директор Киевского форума безопасности (КБФ) Даниил Лубкивский.
КБФ основан фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" как платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
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