Киевский Форум по безопасности. Дискуссия "Борьба за Украину. Специальная военная панель". ОНЛАЙН

Как спасти украинских военных и гражданских на Азовстали?

Как мировые военные эксперты оценивают ситуацию на фронте? Как оценивают потенциал российского агрессора? Какие прогнозируют сценарии развития событий?

Каковы сегодня главные задачи международной военной помощи Украине в войне против России?

Эти и другие вопросы будут обсуждены во время нового события Киевского Форума по безопасности. Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован Форумом с первых недель войны России против нашего государства.

Участие в этих онлайн-событиях приняли заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, американские послы Майкл Карпентер, Дэниел Фрид и Майкл МакФол, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, военный эксперт в прошлом командующий Вооруженными Силами Соединенных Штатов генерал Дэвид Петреус, государственные деятели и политики Иванна Климпуш-Цинцадзе, Наталья Яресько, Андрей Коболев и другие.