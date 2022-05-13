Киевский Форум по безопасности. Дискуссия "Борьба за Украину. Специальная военная панель". ОНЛАЙН
Киевский Форум по безопасности #KSF, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" Open Ukraine, – ведущая международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности
- Как спасти украинских военных и гражданских на Азовстали?
- Как мировые военные эксперты оценивают ситуацию на фронте? Как оценивают потенциал российского агрессора? Какие прогнозируют сценарии развития событий?
- Каковы сегодня главные задачи международной военной помощи Украине в войне против России?
Эти и другие вопросы будут обсуждены во время нового события Киевского Форума по безопасности. Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован Форумом с первых недель войны России против нашего государства.
Участие в этих онлайн-событиях приняли заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, американские послы Майкл Карпентер, Дэниел Фрид и Майкл МакФол, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, военный эксперт в прошлом командующий Вооруженными Силами Соединенных Штатов генерал Дэвид Петреус, государственные деятели и политики Иванна Климпуш-Цинцадзе, Наталья Яресько, Андрей Коболев и другие.
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