Киевский Форум Безопасности проведет событие с участием экс-главы ЦРУ

Дэвид Петреус был командующим Центральным командованием США в 2008-10 годах, директором ЦРУ США в 2011-12 годах.

В мероприятии также примут участие глава КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов; советник Государственного департамента США в 2005-07 годах Филипп Зеликов; Помощник Государственного секретаря США по международной безопасности и нераспространению в 2005-06 годах Стивен Рейдмейкер; Эмерит-президент и профессор экономики Гарвардского университета, Министр финансов США в 1999-2001 годах Лоуренс Саммерс; член Совета Безопасности КБФ, председатель Наблюдательного совета Института Аспен в Украине, министр финансов Украины в 2014-16 годах Наталья Яресько; директор Национального Демократического Института в Украине Марцин Валецки; глава правления Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины в 2019-20 годах Андрей Загороднюк; глава правления Украинского кризисного медиа-центра, дипломатический советник Президента Украины в 2014-15 годах, Посол Валерий Чалый, директор КБФ Даниил Лубкивский.

Еспресо – информационный партнер мероприятия.

Прямая трансляция начнется 5 сентября, в 15:00, на ресурсах медиапартнеров, Facebook-странице Форума, на YouTube-странице фонда "Открой Украину".

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