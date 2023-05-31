Об этом сообщают расследователи "Схем".

Журналисты установили, что депутат Трубицын вечером 13 мая выехал в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская" на своем Mercedes S600.

Это произошло за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда, где рассматривается его дело. САП инициировала оглашение киевского депутата в международный розыск.

Разрешение на выезд из Украины Трубицину дал руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнека на основании письма от начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, датированного 27 января 2023 года. В письме глава ГУР просил содействовать беспрепятственному пересечению границы с 28 января по 25 мая для пяти человек, среди которых был обвиняемый.

Фото: Схемы

Фигурант имел процессуальную обязанность являться на судебные заседания по первому вызову, но уже дважды нарушил его.

Также установлено, что депутат неоднократно уезжал за границу на основании ходатайств от ГУР.

Были в списке людей, которым ГУР дал разрешение на выезд за границу, и Юрий Лихачев вместе с Русланом Шапиро. Лихачев ранее пересекал границу с Трубицыным. Шапиро – коллекционер антиквариата и бывший помощник народного депутата Александра Фельдмана.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили , что ведомство предоставляло Трубицину такое письмо о содействии в выезде из страны по просьбе другой структуры, которую не называют.

"Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры, составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины, в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и по их официальному обращению. Пока я не могу назвать эту структуру, возможно, эта информация может быть обнародована позже", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Что известно о деле Трубицына

9 февраля 2022 года "слугу" Трубицина из комиссии Киевсовета и других разоблаченных на взятке в 1,26 млн грн задержали за разрешение на работу МАФов.

11 февраля того же года ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн. Также Высший антикорсуд избрал подозреваемому, вероятному соучастнику Трубицына, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 2 481 000 грн. Еще один подозреваемый был арестован с возможностью внесения залога в размере 1 488 600 грн.

14 февраля 2022 года НАБУ опубликовало видео переговоров участников по делу о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным. В бюро отметили, что собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают "за кулисы" организации торговли в столице.

18 февраля прошлого года главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил , что в 2010 году Владислав Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и пытался "инспектировать" два рынка в Изюме.

22 февраля депутат Киевсовета, пойманный на получении 1,39 млн грн взятки, остановил свое членство в партии "Слуга Народа", пока ведется следствие.

12 октября 2022 года ДБР направило в суд дело Трубицына, подозреваемого во взятке на 1,39 млн грн.