Киевский бульвар Дружбы народов предлагают переименовать в честь королевы Елизаветы
Вышла новая петиция №11177 о переименовании площади героев ВОВ и бульвар Дружбы народов в честь королевы Елизаветы ІІ
Об этом сообщили на сайте Киевского городского совета.
"Предлагаю переименовать площадь героев ВОВ и бульвар Дружбы народов на площадь и бульвар имени Елизаветы II, скончавшейся королевы Великобритании! Великобритания является нашим стратегическим партнером! Королева Елизавета ІІ прилагала немало усилий, поддерживая Украину! других городах Украины!", - говорится в сообщении.
- Киевсовет 8 сентября переименовал улицу Волгоградскую в честь активиста Романа Ратушного, погибшего на войне, а Московскую - в Князей Острожских.
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