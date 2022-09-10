Об этом сообщили на сайте Киевского городского совета.

"Предлагаю переименовать площадь героев ВОВ и бульвар Дружбы народов на площадь и бульвар имени Елизаветы II, скончавшейся королевы Великобритании! Великобритания является нашим стратегическим партнером! Королева Елизавета ІІ прилагала немало усилий, поддерживая Украину! других городах Украины!", - говорится в сообщении.

Киевсовет 8 сентября переименовал улицу Волгоградскую в честь активиста Романа Ратушного, погибшего на войне, а Московскую - в Князей Острожских.

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