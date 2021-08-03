Киевский апелляционный суд заявил, что от имени учреждения делают фейковые рассылки повесток

Об этом сообщает Судебная власть Украины .

Письма поступают с адреса, домен которого похож на почту суда.



"Инициаторы рассылки незаконно используют логотип и наименование суда. Указанная спам-рассылка содержит вложения, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным ПО", - говорится в сообщении.

Суд призывает быть бдительными и не открывать вложения писем, которых вы не ожидали получить.



Единственный официальный электронный адрес - inbox@kia.court.gov.ua .

Учреждение планирует обратиться к правоохранителям.