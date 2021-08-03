Киевский апелляционный суд заявил, что от имени учреждения делают фейковые рассылки повесток
Киевский апелляционный суд сообщает о рассылке фейковых повесток по электронной почте от имени суда
Об этом сообщает Судебная власть Украины .
Письма поступают с адреса, домен которого похож на почту суда.
"Инициаторы рассылки незаконно используют логотип и наименование суда. Указанная спам-рассылка содержит вложения, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным ПО", - говорится в сообщении.
Суд призывает быть бдительными и не открывать вложения писем, которых вы не ожидали получить.
Единственный официальный электронный адрес - inbox@kia.court.gov.ua .
Учреждение планирует обратиться к правоохранителям.
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