Киевский апелляционный суд в очередной раз перенес рассмотрение дела об аресте счетов ЧАО "Полтавский ГОК" на две недели

Причиной перенесения стал отказ судей в удовлетворении ходатайства стороны защиты предоставить возможность работникам компании на основе доверенности от ЧАО "Полтавский ГОК" рассказать о негативном влиянии ареста счетов на деятельность предприятия и его подрядчиков. По мнению суда, этих доверенностей для подтверждения полномочий работников было недостаточно.

Суд проигнорировал неоднократные призывы стороны защиты продолжить рассмотрение дела даже без участия работников компании, ведь разблокирование счетов крайне важно для обеспечения дальнейшей работы предприятия.

"Уголовный процессуальный кодекс не устанавливает требований по предоставлению дополнительных документов, а полномочия работника юридического лица подтверждаются только доверенностью. Учитывая, что адвокаты предприятия и прокурор Офиса Генерального прокурора присутствовали на заседании, решение о переносе слушания из-за невозможности выступления представителей компании считаем безосновательным, потому что это не является существенным препятствием для дальнейшего рассмотрения жалобы. Такие действия суда дают нам основания считать, что рассмотрение дела намеренно затягивается", - прокомментировала юридическая служба ЧАО "Полтавский ГОК".

Компания планирует в дальнейшем настаивать на рассмотрении жалобы в суде апелляционной инстанции.

Напомним, согласно постановлению Шевченковского районного суда города Киева на все банковские счета ЧАО "Полтавский ГОК", который является одним из предприятий компании Ferrexpo, был наложен арест. Таким образом, были остановлены все расходные операции с денежными средствами за исключением расходных операций по уплате налогов, сборов и других налоговых платежей в государственный бюджет.

В настоящее время продолжается расследование вероятного уклонения от уплаты ренты за железную руду в течение 2018-2021 годов (далее - "Расследование"), подробности которого недавно были раскрыты в промежуточных результатах Группы за 2022 год.

Также, в рамках рассмотрения дела 16 февраля 2023 года Шевченковский районный суд г. Киева частично удовлетворил требования предприятия об отмене ареста счетов ЧАО "Полтавский ГОК". В частности, ЧАО "Полтавский ГОК" было разрешено осуществлять:

Выплаты заработной платы и соответствующих начислений (алиментов, больничных, пособия семьям погибших во время обороны Украины сотрудников и т.п.) для штатных работников.

Оплаты услуг аренды коммунального и государственного имущества, товаров и услуг государственных и коммунальных предприятий, учреждений и коммунальных платежей.

Выплаты, связанные с уплатой местных налогов и сборов.

Оплаты закупки продуктов питания, продуктов, аренды помещений для проживания внутренне перемещенных лиц.

Однако суд отклонил возможность проведения оплаты товаров и услуг полученных от подрядных организаций, а также проведения финансовых операций, направленных на социальную поддержку Украины.

ЧАО "Полтавский ГОК" считает, что продление запрета на проведение платежей в сторону этих предприятий ставит под угрозу их работу, финансовую стабильность нескольких тысяч сотрудников, ведь для большинства из этих компаний ЧАО "Полтавский ГОК" является основным заказчиком. Кроме того, услуги и товары, которые предоставляют эти подрядные организации, являются критическими для обеспечения стабильной производственной деятельности предприятия. А возможное уменьшение объемов производства или его остановка повлечет за собой несоблюдение государством налогов и работниками стабильной зарплаты.

ЧАО "Полтавский ГОК" настаивает также на снятии ареста с финансовых операций, направленных на социальную поддержку Украины. В 2022 году в рамках программы гуманитарной поддержки Украины ЧАО "Полтавский ГОК" направило более 500 миллионов гривен на помощь 8 областям, наиболее пострадавшим от российской агрессии. Предприятие считает крайне важным сегодня продолжить все запланированные социальные и гуманитарные программы в рамках деятельности Благотворительного Фонда ЧАО "Полтавский ГОК".

ЧАО "Полтавский ГОК" отмечает важность полного разблокирования счетов для обеспечения полноценной работы предприятия и принимает все необходимые меры для этого.

Справка о ЧАО "Полтавский ГОК": ЧАО "Полтавский ГОК" является одним из предприятий компании Ferrexpo и входит в число крупнейших мировых производителей высококачественных окатышей. Компания является одним из современных высокотехнологичных предприятий горнодобывающей промышленности и обеспечивает высококачественным сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. За 2022 год предприятие оплатило более 3,3 миллиарда гривен в бюджеты разных уровней. Входит в ТОП 30 крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2022 году Группа произвела 6,1 миллиона тонн в 2022 году, что на 46% меньше по сравнению с предыдущим годом, что отражает операционные и логистические ограничения в течение 2022 года из-за полномасштабной войны в Украине (2021: произведено 11,2 миллиона тонн). Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .