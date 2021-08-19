Киевский апелляционный суд подтвердил незаконность выговора Рожковой и Сологубу от Совета НБУ

Об этом Рожкова написала в Facebook.



"Шестой Апелляционный Суд, ссылаясь на нормы и процессуальные нормы судопроизводства, принял решение, что он не может рассматривать это дело, и поэтому отказался рассматривать его по существу. Но, учитывая, что в соответствии с Конституцией каждый громаднянин имеет право на защиту, Шестой Апелляционный суд определил, что это дело находится в компетенции другого суда, а именно Киевского Апелляционного ", - написала Рожкова.



После этого, по ее словам, Киевский апелляционный суд принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив решение первой инстанции, Соломенского райсуда, без изменений.



"Иными словами, мы не проиграли в Шестом Апелляционном суде. Шестой Апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский Апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений", - подчеркнула она.



Так, добавила Рожкова, не только суд первой инстанции признал незаконным выговор, вынесенный Советом НБУ, - но и вторая инстанция подтвердила незаконность этого решения.

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