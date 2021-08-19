Киевский апелляционный суд подтвердил незаконность выговора Рожковой и Сологубу от Совета НБУ
Киевский апелляционный суд подтвердил незаконность выговора первой замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерине Рожковой от Совета регулятора после того, как Шестой апелляционный суд отказался рассматривать его по существу
Об этом Рожкова написала в Facebook.
"Шестой Апелляционный Суд, ссылаясь на нормы и процессуальные нормы судопроизводства, принял решение, что он не может рассматривать это дело, и поэтому отказался рассматривать его по существу. Но, учитывая, что в соответствии с Конституцией каждый громаднянин имеет право на защиту, Шестой Апелляционный суд определил, что это дело находится в компетенции другого суда, а именно Киевского Апелляционного ", - написала Рожкова.
После этого, по ее словам, Киевский апелляционный суд принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив решение первой инстанции, Соломенского райсуда, без изменений.
"Иными словами, мы не проиграли в Шестом Апелляционном суде. Шестой Апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский Апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений", - подчеркнула она.
Так, добавила Рожкова, не только суд первой инстанции признал незаконным выговор, вынесенный Советом НБУ, - но и вторая инстанция подтвердила незаконность этого решения.
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