Киевские убежища подключили к Wi-Fi

Об этом сообщает hromadske.



Более 200 убежищ в Киеве уже подключили к Wi-Fi. К проекту подключились 19 провайдеров.

Карту с подключенными укрытиями можно увидеть здесь.

Предварительно мэрия была готова обеспечить подключение к Wi-Fi во всех укрытиях Киева.



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