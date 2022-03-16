Киевские убежища подключили к Wi-Fi
Киевские убежища подключили к сети Wi-Fi
Об этом сообщает hromadske.
Более 200 убежищ в Киеве уже подключили к Wi-Fi. К проекту подключились 19 провайдеров.
Карту с подключенными укрытиями можно увидеть здесь.
- Предварительно мэрия была готова обеспечить подключение к Wi-Fi во всех укрытиях Киева.
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