Киевские мосты Патона и Метро критически повреждены, - Минвосстановление
В Киеве эксперты Комиссии по проверке состояния мостовых сооружений зафиксировали критические повреждения моста имени Патона и моста Метро. В частности, обнаружили сплошную коррозию, продольные трещины и разрушение бетона
Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.
Первый этап оценки состояния мостов начался со столицы. Эксперты провели визуальный осмотр моста имени Патона и моста Метро, зафиксировали на видео и фото наиболее критические повреждения мостов.
В частности, Комиссия обнаружила сплошную коррозию балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозную коррозию балок в местах соединения с поперечными узлами.
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры отметили, что оба киевских моста имеют пропускную способность 150 тысяч транспортных средств в сутки, высокую интенсивность движения и значительное влияние на экономику столицы. Для экспертов главной задачей было выяснить реальное техническое состояние этих объектов и разработать пошаговый план ремонта и содержания мостов.
"Проверки столичных мостов – это первый шаг, который важен для определения повреждений и дальнейшего планирования капитальных работ. Эксперты зафиксировали ненадлежащее состояние эксплуатационного содержания. По результатам осмотра мостов будет составлен соответствующий акт, согласно которому Комиссия примет дальнейший план действий", – подчеркнул директор. ГосдорНИИ" Артем Безуглый.
При этом, как отмечают в Минвосстановлении, мост им. Патона эксперты сочли нетрудоспособным еще во время обследования в 2018 году. Обзор объекта, согласно регламенту, должен был происходить каждый год. Впрочем, последняя проверка прошла в 2020 году.
Также отмечается, что в январе этого года распоряжением КГГА заказчиком работ по реставрации моста Патона определена Служба восстановления Киевской области. Однако балансодержателем объекта остается Киевская городская администрация, отвечающая за надлежащее состояние.
- 11 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что сейчас в столице два моста, Патона и Метро, находятся в аварийном состоянии, их планируют реконструировать. По его словам, Патона два года назад передали на баланс Министерства инфраструктуры. Его должны были реконструировать в рамках проекта "Большая стройка".
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