Киевская ячейка "Слуги Народа" созывает внеочередное заседание из-за задержания депутата Трубицына на взятке

Об этом Шуляк написала в Facebook.



"Мы считаем, что политическая ответственность должна быть намного быстрее, чем уголовная или административная. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные. Именно поэтому я уже сегодня издала распоряжение о созыве, согласно ст. 9.1.4 Устава Партии, внеочередной конференции Киевской городской организации Политической партии "Слуга народа" для рассмотрения этого инцидента и принятия соответствующих решений по отношению к Владиславу Трубицину", - говорится в сообщении.



Шуляк подчеркнула, что во власти столицы процветает коррупция, и к ней причастны подчиненные городского головы. Глава "Слуги Народа" надеется, что со стороны мэра Киева реакция будет быстрой.

"Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами. Именно наша политическая команда обеспечила все необходимое для того, чтобы Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд были защищены от любых посягательств", - отметила Шуляк.