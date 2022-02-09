Киевская ячейка "Слуги Народа" созывает внеочередное заседание из-за задержания депутата Трубицына на взятке
Председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила о внеочередном созыве киевской ячейки партии из-за задержания "слуги" - главы комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн
Об этом Шуляк написала в Facebook.
"Мы считаем, что политическая ответственность должна быть намного быстрее, чем уголовная или административная. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные. Именно поэтому я уже сегодня издала распоряжение о созыве, согласно ст. 9.1.4 Устава Партии, внеочередной конференции Киевской городской организации Политической партии "Слуга народа" для рассмотрения этого инцидента и принятия соответствующих решений по отношению к Владиславу Трубицину", - говорится в сообщении.
Шуляк подчеркнула, что во власти столицы процветает коррупция, и к ней причастны подчиненные городского головы. Глава "Слуги Народа" надеется, что со стороны мэра Киева реакция будет быстрой.
"Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами. Именно наша политическая команда обеспечила все необходимое для того, чтобы Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд были защищены от любых посягательств", - отметила Шуляк.
- Напомним, детективы НАБУ 9 февраля задержали при получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн Владислава Трубицына, а также его помощника. Пока решается вопрос о сообщении им о подозрении.
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