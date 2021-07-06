Киевская власть отложила внедрение штрафов за неоплаченную парковку до 16 июля
Киевские инспекторы не будут штрафовать водителей за неоплаченную парковку до 16 июля, но будут вести с ними разъяснительную работу
Об этом первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Константин Усов сообщил в Facebook.
"До 16 июля включительно у киевских инспекторов по парковке особая миссия. Они не штрафуют водителей за задержку оплаты парковки, а вместо этого ведут открытую разъяснительную работу", - написал Усов.
По его словам, водители, которые не оплатили парковку, вместо постановления про нарушение получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядкеоплаты. В справке будут указываться официальные тарифы на парковку в соответствии с зонами в городе, а также приложения, сайт и QR-код, с помощью которых можно осуществить оплату.
Усов также напомнил, что водителям не следует давать наличные нелегальным парковщикам.
- Напомним, с 1 июля в Киеве начали действовать официальные тарифы на парковку. В I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составляет 35 грн/час, во II зоне, на прилегающих к центру территориях - 25 грн/час. В спальных районах города стоимость парковки осталась 5 грн/час.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.51
- Актуальное
- Важное