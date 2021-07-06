Киевская власть отложила внедрение штрафов за неоплаченную парковку до 16 июля

Об этом первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Константин Усов сообщил в Facebook.



"До 16 июля включительно у киевских инспекторов по парковке особая миссия. Они не штрафуют водителей за задержку оплаты парковки, а вместо этого ведут открытую разъяснительную работу", - написал Усов.



По его словам, водители, которые не оплатили парковку, вместо постановления про нарушение получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядкеоплаты. В справке будут указываться официальные тарифы на парковку в соответствии с зонами в городе, а также приложения, сайт и QR-код, с помощью которых можно осуществить оплату.



Усов также напомнил, что водителям не следует давать наличные нелегальным парковщикам.

Напомним, с 1 июля в Киеве начали действовать официальные тарифы на парковку. В I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составляет 35 грн/час, во II зоне, на прилегающих к центру территориях - 25 грн/час. В спальных районах города стоимость парковки осталась 5 грн/час.