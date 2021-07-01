Киевская власть отложила внедрение е-билета для проезда в общественном транспорте до 2023 года

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.



"Запуск автоматизированной системы учета проезда для всех пассажиров, включая иногородних льготников, отложили на 2023 года", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что распоряжение о переносе впровдження системы в полном объеме было подписано в пятницу 25 июня.



"Распоряжение ... связано исключительно с неспособностью Министерства социальной политики Украины обеспечить компенсацию льготного проезда соответствующим категориям пассажиров - граждан, не зарегистрированных в Киеве. На решение этого вопроса Министерству понадобилось еще полтора года", - пояснили в КГГА.



Сейчас, отметили в пресс-службе, киевляне соответствующих категорий могут пользоваться льготами в городском транспорте в полном объеме.



Отмечается, что "карточка киевлянина" пока является единственным механизмом, что позволяет фактически зафиксировать, сколько пассажиров воспользовались льготой на проезд. На основании этих данных перевозчики могут получать из городского бюджета полную компенсацию за перевозку льготников-киевлян.



В пресс-службе также добавили, что получить карточку киевлянина льготники могут в любом отделении Сбербанка города Киева. Для этого нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий льготный статус. После этого необходимо активировать специальное приложение в Управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации или в Департаменте социальной политики. Для льготников получения "Карточки киевлянина" является бесплатной.

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