Киевская власть обязала операторов проката электросамокатов снизить их скорость до 20 км / ч

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).



По словам заместителя председателя КГГА, в рамках подписанного с операторами проката самокатов меморандума, заложен ряд ограничений, которые мать помочь повысить безопасность киевлян при передвижении по улицам города.



"Одним из основных было ограничение максимальной скорости с 35 км / ч до 20 км / ч. По состоянию на 13 июля все операторы это требование выполнили", - цитирует пресс-служба слова Усова.



Он добавил, что полная имплементация всех предусмотренных меморандумом ограничений продлится около месяца, поскольку на технологическое исполнение некоторых из них необходимо больше времени, а некоторые даже требуют изменения бизнес-модели.



Так, кроме изменения предельной скорости, уже четыре оператора из семи полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км / ч и зоны полного запрета движения. Система выполняет следующие действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал.



Кроме того, добавил Усов, операторы частично промаркировали самокаты номерными знаками. Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате "буква и 4 цифры". Каждый из операторов имеет свои уникальные серии: Bolt - A, В, С; Jet - J, Е; BikeNow - N; Kiwi - K; Scroll Bird - O, S; Zelectra - Т, Z; Vzhooh - V.

"Кроме того, город уже начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша. В дальнейшем эти данные будут использованы для оптимизации маршрутов общественного транспорта", - отметил Усов.



Он также призвал сообщать на служебную электронную почту usov.kostiantyn@kmr.gov.ua о случаях превышения разрешенной скорости прокатными электросамокатов.