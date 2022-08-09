Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины .

В адрес киевского предприятия отправили четыре партии с 86 тоннами листового стекла из Европы. В ходе проверки таможенники обнаружили, что по документам и маркировке товар якобы произведен в Польше, однако в каждой из этих партий по несколько упаковок с другой маркировкой: "Раньше в адрес этого же получателя осуществлялись поставки с территории Российской Федерации".



Кроме того, инспекторы заметили, что на остальных ящиках, наряду с маркировкой польского производителя, есть признаки удаления предварительного стикерирования.



После обращения в польскую компанию, которая согласно документам производит это стекло, таможенники получили ответ: "Польский производитель заверил, что данные товары им не производились и не отправлялись, а свою продукцию маркируют другим способом".



По данному факту составлен протокол, а стекло изъято до решения суда.

ДБР сообщило о подозрении трем таможенникам, которые "не замечали" подмены во время растаможки товара и помогли злоумышленникам уклониться от уплаты акциза.

Депутату Херсонского облсовета и "главе" оккупационной таможни области заочно объявили подозрение в госизмене.

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