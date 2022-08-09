Киевская таможня разоблачила попытку ввоза 86 тонн российского стекла под видом польского
Столичному предприятию пытались доставить из Европы 86 тонн российского стекла под видом польского
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины .
В адрес киевского предприятия отправили четыре партии с 86 тоннами листового стекла из Европы. В ходе проверки таможенники обнаружили, что по документам и маркировке товар якобы произведен в Польше, однако в каждой из этих партий по несколько упаковок с другой маркировкой: "Раньше в адрес этого же получателя осуществлялись поставки с территории Российской Федерации".
Кроме того, инспекторы заметили, что на остальных ящиках, наряду с маркировкой польского производителя, есть признаки удаления предварительного стикерирования.
После обращения в польскую компанию, которая согласно документам производит это стекло, таможенники получили ответ: "Польский производитель заверил, что данные товары им не производились и не отправлялись, а свою продукцию маркируют другим способом".
По данному факту составлен протокол, а стекло изъято до решения суда.
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