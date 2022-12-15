Киевская школа экономики назвала прямые убытки инфраструктуры Украины от войны
По данным KSE, по состоянию на ноябрь 2022 года украинская инфраструктура понесла убытки более чем на $135,9 млрд в результате полномасштабного российского вторжения
Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики (KSE).
"Общая сумма прямого задокументированного ущерба жилой и нежилой недвижимости, другой инфраструктуре Украины по состоянию на ноябрь 2022 года составляет $135.9 млрд", - отметили в KSE.
Утверждается, что наибольший ущерб нанесен энергетической инфраструктуре, данные за ноябрь специалисты сравнили с сентябрьскими вычислениями: "Сумма убытков промышленным предприятиям выросла на $3 млрд и составляет $13 млрд. Это третья по величине статья убытков инфраструктуры. Убытки энергетической инфраструктуры увеличились до $68.
Однако ожидается, что сумма будет еще выше предоставленной, поскольку отсутствует полная информация о состоянии энергетической инфраструктуры и промышленных объектов на оккупированных территориях.
Также выросли убытки жилищного фонда на $2 млрд – до $52,5 млрд. Инфраструктуру повредили на сумму в $35,6 млрд.
"В пятерке наиболее пострадавших регионов по разрушениям жилищного фонда Донецка, Киевская, Луганская, Черниговская и Харьковская области. В Донецкой области разрушено 78.7 тыс. домов на $14.3 млрд. Ущерб Киевщине от разрушений и повреждений 22.8 тыс. жилых домов составляет $8.2 млрд. за время войны разрушены и повреждены 348 жилых домов, подавляющее большинство которых многоквартирные, на $0.9 млрд", - пишут в отчете.
Война повлияла и на такие сферы как образование – ущерб составил $8.2 млрд, здравоохранение – $1.7 млрд, культура, туризм и спорт – $2.1 млрд.
"Также по данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры в результате ракетных обстрелов России в Украине повреждено 592 объекта теплоснабжения, а именно: 444 котельных, 13 ТЭЦ, 7 ТЭС и 128 центральных тепловых пунктов. Из них уже восстановлено почти 300 объектов теплоснабжения" , - добавляют в Киевской школе экономики.
- Напомним, минюст Украины должен в 2023 году финализировать международный договор о репарациях и создать реестр ущерба, нанесенного Россией.
- В конце ноября Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала опрос о ситуации украинских предприятий на рынке в результате войны, в частности подавляющее большинство ожидает убытков, однако более 40% ожидают роста.
- 5 декабря Ольга Трофимцева, посол по особым поручениям МИД, отметила , что ущерб, нанесенный Россией кражей зерна из Украины, можно оценивать минимум в $2 млрд.
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