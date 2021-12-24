Киевская прокуратура обжалует решение суда, которое позволило Кожаре выйти из СИЗО после внесения залога

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Елена Ковалева, передает Укринформ.



"Прокуратура подавала в суд ходатайство о применении к подозреваемому мере пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. 30 ноября Киево-Святошинский райсуд Киевской области продлил ему срок содержания под стражей и уменьшил размер залога до 2,7 млн грн", - отметила она .



Ковалева добавила, что Киевская областная прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали решение суда в апелляционном порядке, однако суд отказался открывать производство по жалобе.



"В настоящее время прокуратура готовит кассационную жалобу на решение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства по жалобе прокурора", - сообщила пресс-секретарь.

Напомним, 21 февраля 2020 года в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары обнаружили застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в доме эксглавы МИД Леонида Кожары из самоубийства в умышленное убийство.

25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала Леонида Кожару.

1 апреля адвокаты Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании его под стражей.

18 мая суд уменьшил сумму залога до 2,1 млн грн.

21 мая Кожара вышел из СИЗО под залог, однако 11 июня 2020 года суд снова арестовал его.

20 декабря стало известно, что Кожара вышел из СИЗО, заплатив залог.