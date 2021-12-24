Киевская прокуратура обжалует решение суда, которое позволило Кожаре выйти из СИЗО после внесения залога
Киевская областная прокуратура подаст жалобу на решение суда, по которому экс-главу МИД Леонида Кожару выпустили под залог в 2,7 млн грн
Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Елена Ковалева, передает Укринформ.
"Прокуратура подавала в суд ходатайство о применении к подозреваемому мере пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. 30 ноября Киево-Святошинский райсуд Киевской области продлил ему срок содержания под стражей и уменьшил размер залога до 2,7 млн грн", - отметила она .
Ковалева добавила, что Киевская областная прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали решение суда в апелляционном порядке, однако суд отказался открывать производство по жалобе.
"В настоящее время прокуратура готовит кассационную жалобу на решение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства по жалобе прокурора", - сообщила пресс-секретарь.
- Напомним, 21 февраля 2020 года в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары обнаружили застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.
- 22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в доме эксглавы МИД Леонида Кожары из самоубийства в умышленное убийство.
- 25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала Леонида Кожару.
- 1 апреля адвокаты Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании его под стражей.
- 18 мая суд уменьшил сумму залога до 2,1 млн грн.
- 21 мая Кожара вышел из СИЗО под залог, однако 11 июня 2020 года суд снова арестовал его.
- 20 декабря стало известно, что Кожара вышел из СИЗО, заплатив залог.
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