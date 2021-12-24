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Киевская прокуратура обжалует решение суда, которое позволило Кожаре выйти из СИЗО после внесения залога

24 декабря, 2021 пятница
15:23
Криминал Леонид Кожара

Киевская областная прокуратура подаст жалобу на решение суда, по которому экс-главу МИД Леонида Кожару выпустили под залог в 2,7 млн грн

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Елена Ковалева, передает Укринформ.

"Прокуратура подавала в суд ходатайство о применении к подозреваемому мере пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. 30 ноября Киево-Святошинский райсуд Киевской области продлил ему срок содержания под стражей и уменьшил размер залога до 2,7 млн грн", - отметила она .

Ковалева добавила, что Киевская областная прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали решение суда в апелляционном порядке, однако суд отказался открывать производство по жалобе.

"В настоящее время прокуратура готовит кассационную жалобу на решение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства по жалобе прокурора", - сообщила пресс-секретарь.

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