Киевская ОВА заключила меморандум о сотрудничестве с ОО "Мечта детей Украины": совместно будут помогать семьям погибших героев
Киевская областная военная администрация и ОО "Мечта детей Украины", которую возглавляет известная волонтер Дана Яровая, заключили меморандум о сотрудничестве. Должны координировать усилия для получения положительного результата в реализации прав детей, пострадавших в результате военной агрессии Российской Федерации
"Дети погибших героев – это наши общие дети, общая ответственность. Объединив усилия, мы сможем решить больше проблем и быть надежным плечом, настоящей поддержкой для семей наших защитников. Сможем помочь детям погибших героев стать на ноги и реализовывать детские мечты", - говорит председатель ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.
Она также отметила, что сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления позволит реализовать комплексные программы помощи семьям погибших героев.
Меморандум предполагает реализацию совместных программ реабилитации и помощи, направленных на защиту прав пострадавших от войны детей, налаживание взаимодействия органов власти с общественными организациями для оказания всесторонней помощи.
"Помощь детям наших защитников и поддерживать их семьи является нашим общим делом. Только объединив усилия, мы сможем эффективно решать многие проблемы и оказывать необходимую помощь", - подчеркнул заместитель председателя КОГА Сергей Белецкий.
Общественная организация "Мечта детей Украины" заботится о семьях погибших, пленных и пропавших без вести бойцов ВСУ. Оказывает помощь их детям. Таких семей уже насчитывается более 3 тысяч.
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