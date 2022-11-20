Киевская ОВА опровергла фейк о том, что Украина продолжает экспорт электроэнергии в ЕС
В Киевской ОВА подчеркнули, что Украина прекратила экспорт энергии с 11 октября 2022 года по решению Министерства энергетики после первой атаки врага на энергосистему
Об этом Киевская ОВА пишет в своем телеграмме.
В сообщении говорится, что в СМИ и соцсетях распространяется информация, что Украина продолжает экспортировать электроэнергию в страны ЕС, что и вызвало массовые отключения. Региональные власти опровергают этот фейк и напоминают, что ограничение потребления – это последствия вражеских ударов по энергосистеме Украины.
В Киевской ОВА отмечают, что это уже шестая подобная массированная атака через неделю.
"Подобная спекуляция – яркий пример дезинформации и элемент информационной войны, которую ведет против нас враг", – говорится в сообщении.
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Специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.
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