Об этом Киевская ОВА пишет в своем телеграмме.

В сообщении говорится, что в СМИ и соцсетях распространяется информация, что Украина продолжает экспортировать электроэнергию в страны ЕС, что и вызвало массовые отключения. Региональные власти опровергают этот фейк и напоминают, что ограничение потребления – это последствия вражеских ударов по энергосистеме Украины.

В Киевской ОВА отмечают, что это уже шестая подобная массированная атака через неделю.

"Подобная спекуляция – яркий пример дезинформации и элемент информационной войны, которую ведет против нас враг", – говорится в сообщении.

Специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.

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