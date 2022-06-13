Киевская область готова дать отпор оккупантам, фортификации надежны, - ОВА

Об этом он сообщил в телеграм.

"Провели проверку пограничных укреплений Киевщины и осмотрели один из рубежей обороны. Хочу вас заверить, что позиции обустроены, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу", - написал Кулеба.

По его словам, важно понимать, что угроза повторного нападения России существует и будет существовать до тех пор, пока Украина не победит. Однако Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу.

Ранее в сети появилась информация, что оккупанты рассылают сообщения в мессенджерах, в которых утверждается, что в период с 10 по 15 июня войска России якобы снова попытаются захватить Киевскую область с "высадкой десанта в Гостомеле". В СтратКоме попросили не поддаваться на провокации врага, поскольку такие призывы только манипуляции.

5 июня РФ нанесла четыре ракетных удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) в Киеве. В результате обстрела пострадал один человек.

Тогда же заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Киев остается главной целью российских кафиров, поэтому находится под угрозой постоянно.

Боец ВСУ Семен Кабакаев также считает, что Путин может в любой момент отдать приказ снова наступать на Киев и Одессу.

9 июня в Киевской ОВ отметили, что в области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб, укреплены оборонные линии и усиленный состав военных.

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