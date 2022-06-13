Киевская область готова дать отпор оккупантам, фортификации надежны, - ОВА
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба провел проверку пограничных укреплений Киевщины и заверил, что фортификации на рубежах столичной области надежны
Об этом он сообщил в телеграм.
"Провели проверку пограничных укреплений Киевщины и осмотрели один из рубежей обороны. Хочу вас заверить, что позиции обустроены, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу", - написал Кулеба.
По его словам, важно понимать, что угроза повторного нападения России существует и будет существовать до тех пор, пока Украина не победит. Однако Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу.
Ранее в сети появилась информация, что оккупанты рассылают сообщения в мессенджерах, в которых утверждается, что в период с 10 по 15 июня войска России якобы снова попытаются захватить Киевскую область с "высадкой десанта в Гостомеле". В СтратКоме попросили не поддаваться на провокации врага, поскольку такие призывы только манипуляции.
- 5 июня РФ нанесла четыре ракетных удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) в Киеве. В результате обстрела пострадал один человек.
- Тогда же заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Киев остается главной целью российских кафиров, поэтому находится под угрозой постоянно.
- Боец ВСУ Семен Кабакаев также считает, что Путин может в любой момент отдать приказ снова наступать на Киев и Одессу.
- 9 июня в Киевской ОВ отметили, что в области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб, укреплены оборонные линии и усиленный состав военных.
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