Киевская Малая Опера отказалась показывать фильм "Оффшор 95"
Администрация расположенной на столичной Лукьяновке коммунальной Малой Оперы отказалась предоставить помещение для показа фильма об оффшорных сделках Владимира Зеленского и Игоря Коломойского
Об этом организаторы премьеры и авторы ленты в лице проекта журналистских расследований Слидство.инфо написали на своем телеграмм-канале, передает Еспресо.TV.
"Показ нашего фильма-расследования "Оффшор 95" об оффшорной паутине президента Зеленского и его команды под угрозой срыва! Несколько часов назад нам позвонил директор Малой Оперы Алексей Прасол и заявил: "Мы не будем показывать фильм о президенте", - сообщают они.
Впоследствии версия руководства коммунального предприятия изменилась - они сказали, что в помещении нет света и там вообще идет ремонт.
"Мы приехали на место и убедились: свет есть, ремонта нет, а постеры нашего фильма сняли со стен Малой Оперы, где они висели последние два дня", - отмечается в заявлении Слидство.инфо.
При этом журналисты-расследователи замечают, что с Малой оперой ними заблаговременно заключался договор об аренде, которая была проплачена заранее.
Сейчас идет поиск другого помещения.
- Премьера запланирована на 19:00.
- На показ фильма "Оффшор 95" предварительно зарегистрировались 250 человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.72
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное