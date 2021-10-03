Киевская Малая Опера отказалась показывать фильм "Оффшор 95"

Об этом организаторы премьеры и авторы ленты в лице проекта журналистских расследований Слидство.инфо написали на своем телеграмм-канале, передает Еспресо.TV.



"Показ нашего фильма-расследования "Оффшор 95" об оффшорной паутине президента Зеленского и его команды под угрозой срыва! Несколько часов назад нам позвонил директор Малой Оперы Алексей Прасол и заявил: "Мы не будем показывать фильм о президенте", - сообщают они.



Впоследствии версия руководства коммунального предприятия изменилась - они сказали, что в помещении нет света и там вообще идет ремонт.



"Мы приехали на место и убедились: свет есть, ремонта нет, а постеры нашего фильма сняли со стен Малой Оперы, где они висели последние два дня", - отмечается в заявлении Слидство.инфо.



При этом журналисты-расследователи замечают, что с Малой оперой ними заблаговременно заключался договор об аренде, которая была проплачена заранее.



Сейчас идет поиск другого помещения.

Премьера запланирована на 19:00.

На показ фильма "Оффшор 95" предварительно зарегистрировались 250 человек.