Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Управление образования Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации по результатам тендера заключило договоры более чем на 3,7 млн грн с предприятием на закупку 17 генераторов для укрытий учебных заведений.

В ходе следствия установлено, что победитель предложил стоимость товара выше рыночной. Это привело к ущербу государству более чем на 1,3 млн грн.

"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнику Управления образования Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации по факту присвоения бюджетных средств и служебного подлога", - пишет пресс-служба.

В настоящее время идет следствие. Правоохранители проверяют причастность к совершению преступления других лиц.

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