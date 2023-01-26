Киевская чиновница приобрела генераторы для учебных заведений на 1,3 млн грн дороже реальной стоимости
Чиновница Голосеевской райадминистрации обеспечила выигрыш в тендере продавцу генераторов, который предложил цену на 1,3 млн грн дороже реальной
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
Управление образования Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации по результатам тендера заключило договоры более чем на 3,7 млн грн с предприятием на закупку 17 генераторов для укрытий учебных заведений.
В ходе следствия установлено, что победитель предложил стоимость товара выше рыночной. Это привело к ущербу государству более чем на 1,3 млн грн.
"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнику Управления образования Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации по факту присвоения бюджетных средств и служебного подлога", - пишет пресс-служба.
В настоящее время идет следствие. Правоохранители проверяют причастность к совершению преступления других лиц.
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