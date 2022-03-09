Киевская больница скорой помощи получила лекарства и медсредства от польских партнеров, - Марина Порошенко

Об этом передает пресс-служба партии "ЕС".



"Продолжаю работу по оказанию помощи медицинским учреждениям столицы. Сегодня передали часть гуманитарной помощи, которая поступила от наших польских партнеров Fundacja Humanosh im. Sławy и Izka Wołosiańskich и Warszawski Uniwersytet Medyczny в Киевскую больницу скорой медицинской помощи. Здесь уже лечат первых раненых воинов ВСУ и территориальной обороны Киева", – сообщила Марина Порошенко.





Среди препаратов – обезболивающие, противовирусные, кровоостанавливающие средства и перевязочный материал.

"Большое спасибо нашим польским партнерам за эту важную помощь для украинских пациентов и медиков. Вместе победим!" - пишет Марина Порошенко.

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