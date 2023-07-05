Киевская блогер получила год испытательного срока за съемку работы ПВО
В среду, 5 июля, блоггерке Инне Вороновой, распространявшей видео работы противовоздушной обороны в социальных сетях, огласили приговор. Она получила год испытательного срока
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры .
"При поддержание обвинения Киевской городской прокуратурой судом оглашен приговор киевлянке, распространившей в соцсети материалы о работе ПВО и последствиях поражения воздушных целей", - пишет ведомство.
Обвиняемая абсолютно признала свою вину и заключила соглашение со следствием.
Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании вины и назначил женщине наказание в 5 лет за решеткой, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год.
Сообщалось, что 16 мая во время массированной ракетной атаки России по территории столицы жители разных районов сделали видео и фото работы противовоздушной обороны Украины. Они выложили это в социальные сети. Затем эти материалы были опубликованы на российских пропагандистских интернет-ресурсах.
В рамках производства, открытого по этому факту, правоохранители объявили подозрения 4-м лицам.
Что известно о съемке работы ПВО
17 мая Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил противовоздушной обороны во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.
2 июня СБУ собрала доказательную базу и получила заключения экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая. Суд отправил под круглосуточный домашний арест до конца июля.
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