Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры .

"При поддержание обвинения Киевской городской прокуратурой судом оглашен приговор киевлянке, распространившей в соцсети материалы о работе ПВО и последствиях поражения воздушных целей", - пишет ведомство.

Обвиняемая абсолютно признала свою вину и заключила соглашение со следствием.

Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании вины и назначил женщине наказание в 5 лет за решеткой, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Сообщалось, что 16 мая во время массированной ракетной атаки России по территории столицы жители разных районов сделали видео и фото работы противовоздушной обороны Украины. Они выложили это в социальные сети. Затем эти материалы были опубликованы на российских пропагандистских интернет-ресурсах.

В рамках производства, открытого по этому факту, правоохранители объявили подозрения 4-м лицам.

Что известно о съемке работы ПВО

17 мая Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил противовоздушной обороны во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.

2 июня СБУ собрала доказательную базу и получила заключения экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая. Суд отправил под круглосуточный домашний арест до конца июля.