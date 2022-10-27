Киевщину ждут более длительные отключения электроэнергии, - ДТЭК
В ночь на 27 октября Россия нанесла удар по энергоинфраструктуре Киевщины, в результате чего в области будут введены более длительные отключения света
Об этом на фейсбуке информирует ДТЭК.
Отмечают, что в результате ночной атаки на энергетическую инфраструктуру в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" введет более длительные экстренные отключения света, чтобы предотвратить полное обесточивание столицы и центральных регионов Украины.
"Графики стабилизационных отключений, которые составлены накануне, больше актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электроснабжения", - пишут в ДТЭК.
В настоящее время энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", а также с другими экстренными службами и органами госвласти принимают все возможные меры по стабилизации ситуации. В связи с этим ДТЭК призвала умеренно потреблять электроэнергию, в частности в пиковые часы – утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.
Ранее об атаке на критическую энергоинфраструктуру сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
Он отметил, что киевлянам и жителям Киевской области следует готовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок, а также призвал экономно потреблять электроэнергию.
- 27 октября сообщили, что в четырех областях Украины ограничат использование электричества из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
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